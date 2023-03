Um auf Daten aus dem Feld zugreifen zu können, werden in der Prozessindustrie zunehmend Ethernet-kompatible Schnittstellen benötigt. Die neue Technologie Ethernet-APL (Advanced Physical Layer) ermöglicht den direkten Zugriff bis auf die Feld- und Geräteebene. Ethernet-APL bietet hohe Datenübertragungsraten über lange Strecken, überträgt Strom und Kommunikationssignale über ein einziges zweiadriges Kabel und unterstützt den sicheren Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen. Um von den Vorteilen der neuen Technologie zu profitieren, müssen die eingesetzten Geräte über APL-qualifizierte Schnittstellen verfügen. Bei Weidmüller gibt es bereits eine Vielzahl von Produkten, die für den Ethernet-APL-Standard qualifiziert sind. Dazu gehören OMNIMATE®-Leiterplattenkomponenten. Die einbau- und feldkonfektionierbaren Steckverbinder ermöglichen es, mittels Zweidrahttechnologie eine zuverlässige Verbindung zu Feldgeräten herzustellen. So stehen Anlagendaten in Echtzeit zur Verfügung. Die Komponenten sind mit bewährten Anschlusstechniken erhältlich und lassen sich dank farbiger Kennzeichnung schnell und fehlerfrei installieren.

Schnelle Datenübertragung

Die nach Ethernet-APL-Standard qualifizierten Produkte von Weidmüller erfüllen die hohen Anforderungen der Prozessindustrie. Sie erlauben die zuverlässige Datenübertragung mit 10 Mbit/s bei gleichzeitiger Spannungsversorgung über Twisted-Pair-Kabel bis 1.000 Meter.

Die nach Ethernet-APL-Standard qualifizierten Produkte von Weidmüller erfüllen die hohen Anforderungen der Prozessindustrie. Sie erlauben die zuverlässige Datenübertragung mit 10 Mbit/s bei gleichzeitiger Spannungsversorgung über Twisted-Pair-Kabel bis 1.000 Meter. Breite Einsatzmöglichkeiten

Ethernet-APL ist für alle IIoT-Geräte geeignet und kompatibel mit allen gängigen Protokollen wie PROFINET, EtherNet/IP oder EtherCAT. Die APLLeiterplattenkomponenten sind eine kostengünstige Alternative zu herkömmlichen RJ45- und M12-Verbindungen. Ihr Portfolio wird fortlaufend erweitert.

Ethernet-APL ist für alle IIoT-Geräte geeignet und kompatibel mit allen gängigen Protokollen wie PROFINET, EtherNet/IP oder EtherCAT. Die APLLeiterplattenkomponenten sind eine kostengünstige Alternative zu herkömmlichen RJ45- und M12-Verbindungen. Ihr Portfolio wird fortlaufend erweitert. Bewährte Anschlusstechnologien

OMNIMATE®-Leiterplattenkomponenten sind mit verschiedenen bewährten Anschlusstechnologien erhältlich. Ob mit PUSH IN-, SNAP IN-, Zugbügel- oder Zugfederanschluss: Alle stehen für hohe Kontakt- und Vibrationssicherheit. Farbige Kennzeichnungen erleichtern die fehlerfreie Installation.