Moderne Industrieunternehmen setzen auf Produktivität und Qualität. Zugleich sollen Arbeitsplätze geschaffen werden, die die körperliche Belastung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter reduzieren. Beispiel Automobilproduktion: In diesem Bereich wird die Automatisierung von Teile- und Materialtransport immer wichtiger. Hierzu gehören etwa die Beförderung schwerer Werkstücke und fertiger Teile sowie der häufige prozessübergreifende Transport kleiner Losgrößen von WIP-Material in Produktionssystemen mit hohem Mischungsgrad und in geringen Stückzahlen (High-Mix-Low-Volume). Mit intelligenter Flottenmanagement-Software ausgestattete AMR können diese monotonen, sich wiederholenden Aufgaben übernehmen und Mitarbeiter entlasten.

Omrons Produktpalette mobiler Roboter konnte bislang Lasten von 60 bis 1.500 Kilogramm transportieren. Die neuen MD-650- und MD-900-AMR eignen sich für den mittleren Gewichtsbereich (650 und 900 Kilogramm). Ihre einzigartige Steuerungstechnologie sorgt für sicheren und reibungslosen Transport. Sie lassen sich sicher und problemlos in Produktionsstätten einsetzen, in denen Menschen und Maschinen im selben Bereich arbeiten.

Die Omron Fleet Manager Software ermöglicht die integrierte Steuerung von bis zu 100 mobilen Robotern über ein einziges System. Hierdurch erübrigt sich der Einsatz mehrerer Flottenmanagementsysteme. Zudem wählt der Fleetmanager je nach Nutzlast und Verfügbarkeit automatisch den besten mobilen Roboter für spezifische Abläufe.