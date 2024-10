Mit der Nexy-Plattform hat der Steute-Geschäftsbereich Leantec ein Automatisches Materialabrufsystem (AMS) entwickelt, das eine lückenlose und funkgestützte Materialflussüberwachung und -steuerung in der Produktion oder Montage ermöglichen soll. Wie es in einer Meldung heißt, werden damit Engpässe in der Versorgung vermieden. Zugleich soll sichergestellt werden, dass sich keine Überbestände aufbauen.



Das „Gehirn“ dieses Kommunikationsnetzwerks ist die Sensor Bridge. Sie wertet die Signale der Funksensoren im Feld aus, die über Access Points gebündelt werden, heißt es. Zugleich ist sie dafür zuständig, die Funktion der Schnittstelle zur IT-Infrastruktur des Anwenders zu übernehmen.



Lesetipp: Man kann nicht nicht kommunizieren