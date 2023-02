„Bereits das Vorgängermodell VT AIR 300 wird von Unternehmen im Bereich der Energie- und Wasserversorgung sowie von Behörden und der Industrie erfolgreich eingesetzt. Mit der technischen Weiterentwicklung des Advanced Industrial Router gehen wir den nächsten konsequenten Schritt und ermöglichen unseren Kunden, ihre Netzwerke noch effizienter zu gestalten und die IT-Systeme noch sicherer zu machen.“

Und die Nachfrage nach sicherer IT wächst, weil die Zahl der Angriffe auf Industrie und KRITIS kontinuierlich zunimmt. In der ersten Verteidigungslinie sind Next Gen Firewalls, die sich auf dem neuesten Stand der Technik befinden und Angriffe möglichst in Echtzeit abwehren, von entscheidender Bedeutung. Dafür müssen sie entsprechend gerüstet sein.

Ein wesentlicher Punkt in diesem Zusammenhang: die Update-Fähigkeit. Die VT AIR Software des VT AIR 310 lässt sich „over the air“ (OTA) immer auf dem aktuellen Stand halten – ein wesentlicher Beitrag, um maximale Sicherheit zu gewährleisten. Darüber hinaus beeindruckt der neue Industrierouter mit seiner modernen Verschlüsselungstechnologie. „Beim VT AIR 310 haben wir konsequent den Security-by-Design-Ansatz verfolgt. Wir bieten zudem mehr als den geforderten Stand der Technik.“

Zu den weiteren Vorteilen in der Praxis zählen die dynamische und moderne Weboberfläche (inklusive Dashboard mit Widgets), die Status und Aktivität des Systems übersichtlich darstellt und über die alle Einstellungen intuitiv vorgenommen werden können, sowie das zentrale Management, das ein problemloses Verwalten vieler Geräte ermöglicht. Der VT AIR 310 wird Ende April 2023 im Markt eingeführt, Bestellungen sind ab sofort möglich.