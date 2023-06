Dank seines standardisierten, skalierbaren Aufbaus in Kombination mit unzähligen Einsatzmöglichkeiten ist das neue PF3 der flexible Allrounder in der Intralogistik- und Produktionsumgebung. Selbst eigene Applikationen und Add-ons, wie beispielsweise Fördertechnik, können dank des offenen Interfaces unabhängig von Stäubli konstruiert und installiert werden. Die gute Zugänglichkeit zu Bauteilen wie den Akkus runden das servicefreundliche AGV ab. So können auch Ersatzteile innerhalb von wenigen Minuten ohne erwähnenswerte Ausfallzeiten getauscht werden.

Nicht nur bei den einzelnen Komponenten legt Stäubli hohen Wert auf Qualität. Das PF3 geht neben seiner erprobten Industrietauglichkeit auch beim Schutz der Beschäftigten keine Kompromisse ein. Die intelligente 360° Sensorik erkennt sowohl horizontal als auch vertikal mögliche Hindernisse und sorgt im Bedarfsfall dafür, dass das AGV automatisch anhält, bevor es zur Kollision kommt.

Außerdem sind rund um das Fahrzeug fünf Not-Halt-Taster als weitere Schutzmaßnahme angebracht. Und mit der von allen Seiten gut sichtbaren LED-Leiste zeigt das PF3 auf den ersten Blick an, wie der Status des Fahrzeugs ist. All das in Kombination mit Blinkern, vordefinierten Wegen und festen Geschwindigkeiten sorgt für die notwendige Sicherheit, die in den Logistik- und Produktionsumgebungen gegeben sein muss.