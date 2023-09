Die Bediengeräte werden standardmäßig mit der aktuellen Windows 10 Edition, Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, ausgeliefert. Diese Edition bietet den längsten Update-Support, um maximale Sicherheit zu gewährleisten. Zudem ist es möglich, kundenspezifische Software-Images ab Werk aufzuspielen, um den Aufwand bei der Inbetriebnahme gering zu halten. Bachmann bietet außerdem das vorinstallierte HMI-Paket atvise®, das eine leistungsstarke Software mit SCADA-Features kombiniert und somit eine einfache und kostengünstige Umsetzung anspruchsvoller Anwendungen ermöglicht.

Last but not least, ist Bachmann selbst der zentrale Ansprechpartner in allen Belangen (HMI, Software und Steuerungssystem). Mit einer langjährigen Erfahrung und Expertise in der Branche steht er bei jeglichen Herausforderungen zur Seite, unterstützt Entwicklungen und vereinfacht Prozesse für einen anhaltenden Kunden-Erfolg.