„Unser neues Betriebssystem beinhaltet die fortschrittlichste Technologie und eine tiefe Integration künstlicher Intelligenz. Es setzt neue Standards für die schnelle Einbindung von Industrierobotern in Prozesse wie beispielsweise die Maschinenbeladung und -entladung, Qualitätssicherung, Teilevereinzelung oder Klebe- und Dichtmittelauftrag, so Patrick Heimburger. Mit dem AI Copiloten in horstOS erhalten Anwender einen intelligenten Assistenten, der in natürlicher Sprache in Echtzeit dabei unterstützt, die Herausforderungen der Automatisierung erfolgreich zu bewältigen. Ob bei der Einrichtung des Roboters und weiterer Komponenten, bei der Fehlerbehebung oder beim Vorschlagen von Programmbausteinen oder gar dem Schreiben ganzer Programme, der AI Copilot ermöglicht es Anwendern, schnell und präzise Lösungen für ihre Anwendungen zu finden und den Betrieb reibungslos aufrechtzuerhalten. Möchte der Anwender beispielsweise erfahren, wie er dem Roboter die von der Kamera ermittelte Teileposition übergeben kann, kann er diese Frage per Text-Prompt an den AI Copiloten richten und erhält innerhalb weniger Augenblicke den entsprechenden Code-Baustein.

Der AI Copilot von fruitcore robotics basiert auf ChatGPT und wurde speziell für die Anforderungen der Industrie trainiert. Er bietet Anwendern einen umfassenden Zugriff auf alle relevanten Anleitungen, Supportinhalte und Software-Dokumentationen von fruitcore robotics. Um Anwendern ein optimales Nutzungserlebnis zu bieten, setzt das Konstanzer Unternehmen auf stetige Erweiterungen der Fähigkeiten des AI Copiloten.