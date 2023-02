Über 50 Prozent der Ausfälle sind auf die physikalische Konnektivität zurückzuführen – Ursachen sind oft mechanische und umweltbedingte Belastung, Alterung, minderwertige Produkte, falsche Erdung oder schlechtes Netzwerk. Hier liegt die Kompetenz von LAPP als Komponentenhersteller für die beteiligten und integrierten Produkte. Mit dem Health Check werden die Nervenbahnen der Maschine, also die PROFINET Netze und ihre Komponenten, geprüft und Optimierungsbedarfe ermittelt. Das macht die Anlagen robuster gegen Fehler und Stillstände.

Das Team von LAPP besteht aus zertifizierten PROFINET Engineers. Sie nutzen für den Health Check verschiedene spezielle Geräte, mit denen das gesamte Maschinennetzwerk auf Schwächen und Fehler gescannt werden kann, beispielsweise „Atlas 2“ von PROCENTEC oder den „PN-Quicktester“ von LEADEC. Mit diesen beiden Unternehmen verbindet LAPP eine enge Partnerschaft. Deren langjährige Erfahrung kann hinzugezogen werden. Ergänzend gibt es visuelle Kontrollen und Checklisten, um die applikationsgerechte Auswahl von Produkten oder die Konstruktion und den Zustand zu prüfen. „Wir checken so die EMV, die mechanische Belastung, ob im Netzwerk schlummernde Fehler lauern oder ob es den spezifischen Anforderungen gerecht wird. Auf diese Art und Weise können wir innerhalb eines Tages eine Industriemaschine oder Fertigungslinie durchprüfen, kritische Stellen finden und Lösungsvorschläge machen“, erklärt Olivan.

Am Schluss bekommt der Kunde einen detaillierten Bericht zur Netzwerkkommunikation und -konfiguration und zu den Diagnosemeldungen von Netzwerk und Geräten. Außerdem im Leistungsumfang: ein Kabelzertifizierungsbericht für die gesondert geprüften Leitungen, eine EMV-Checkliste und einen Befund, wo mögliche Schwachstellen liegen und wie optimiert werden kann. Zielgruppe sind die kleineren und mittelständigen Maschinenbauer oder Produktionsbetreiber, die für solche Fälle in der Regel kein eigenes Personal haben. LAPP kann diese Kunden bei der Inbetriebnahme unterstützen oder auch bei älteren Bestandsmaschinen in der Produktion den Health Check durchführen.

In Gesprächen mit den Kunden auf der Hannover Messe 2022 will LAPP erfahren, welche Bedarfe seitens der Kunden für den Health Check vorliegen. In der Pilotphase ist der neue Service noch kostenlos, um möglichst viel Erfahrung zu sammeln und das attraktivste Angebot für ein Kundensegment zusammenstellen zu können. Langfristig könnte der Health Check als zusätzlicher Service im Portfolio für LAPP Kunden erwerbbar werden. Das hat neben der Netzwerkprüfung auch weitere Vorteile, so Patrick Olivan: „Wir könnten den Kunden, die einen solchen Check von uns durchführen lassen, beispielsweise die Garantie verlängern. Statt üblicherweise zwei Jahren könnten wir dann fünf oder mehr Jahre Garantie anbieten.“