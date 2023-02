Der neu gestaltete Bin Lift bietet eine optimierte Leistung durch verbesserte Rollen, Schienen, Motor und Elektronik und ist einfacher zu montieren als das Vorgängermodell. Darüber hinaus kann das neue Modell in zwei Konfigurationen eingesetzt werden: Als Grid-to-Port in Kombination mit dem SwingPort von AutoStore stellt der Bin Lift eine Erweiterung des AutoStore Grid dar und ermöglicht die Kommissionierung auf einer Etage unterhalb des Lagerbereichs. In der Grid-to-Grid Konstellation schafft der Bin Lift 2.0 eine nahtlose Verbindung zwischen zwei unabhängigen AutoStore-Grids und ermöglicht Kunden mit mehrstöckigen Lagern die Optimierung der Abläufe in bestehenden Anlagen mit der neuen Erreichbarkeit von Bins.

“Ein positives Arbeitsumfeld fördert das Wohlbefinden und die Produktivität, und wir berücksichtigen dies bei der Entwicklung neuer Innovationen sorgfältig. In der Grid-to-Port-Konfiguration reduziert der Bin Lift 2.0 den Geräuschpegel für den Bediener am Port erheblich. Der neue Motor, das neue Getriebe und die neue Platzierung bedeuten, dass die Geräuschintensität um das 10-fache von 70 dBA auf 60 dBA reduziert wird", so Carlos Fernández, Chief Product Officer bei AutoStore.