Neben Effizienz und Präzision sticht der neue Servoumrichter vor allem durch seine einfache Integration in Lenze-Steuerungssysteme hervor, wie Björn Maltzahn berichtet: „Der i750 bietet alle Vorteile einer offenen EtherCAT-CiA402-Schnittstelle und kommt in zentral gesteuerten Systemarchitekturen zum Einsatz. Sein volles Potenzial entfaltet er in Verbindung mit Lenze-Steuerungen, was ihn zum unverzichtbaren Element für anspruchsvolle Automatisierungssysteme macht. Anwender profitieren sowohl von maximaler Genauigkeit als auch von höherem Durchsatz.“ Vordefinierte und getestete Software-Module in der Application Software Toolbox Lenze FAST reduzieren Entwicklungs- und Inbetriebnahmezeiten dank der Produktphilosophie "Parametrieren statt Programmieren" deutlich.