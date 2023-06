Technische Probleme in Anlagen können zum Stillstand der Produktion führen. Schwierig ist das vor allem dann, wenn es sich um ausgelagerte Produktionsstätten handelt. Ist kein Servicepersonal vor Ort, bietet die Fernwartung eine zeitsparende und kostengünstige Alternative. Allerdings stellt die zielgerichtete und abgesicherte Funktionsanbindung an vorhandene IT-Systeme häufig eine Hürde dar. Mit dem Weidmüller u-link Remote Access wird Fernwartung durch leichte Installation, unkomplizierte Konfiguration und einfache Bedienung auch ohne spezielle IT-Kenntnisse möglich. Für eine mühelose Integration in das bestehende Netzwerk steht ein übersichtliches Webinterface zur Verfügung. Für sicheren Datentransfer sorgt der neue Security Router von Weidmüller.

Greift die Servicetechnik über das Internet auf eingebundene Geräte und Maschinen zu, ist eine Verschlüsselung der übertragenen Daten unumgänglich. Der Weidmüller IE-SR-2TX-WL-4G-EU LAN-Router sorgt mit Stateful Inspection Firewall, IP/Port Forwarding und Netzwerksegmentierung für erhöhte Netzwerksicherheit. Der Einsatz von u-link, IPsec und OpenVPN gewährt sichere Kommunikation zwischen dem Rechner des Servicetechnikers und dem Router in der Produktionsanlage.