Aus mehreren Gründen werden Palettierer mit hohem Zulauf im Markt allerdings zunehmend unbeliebter. Ein Grund dafür ist, dass sie zweier Bedienebenen bedürfen – unten für den Paletten-, oben für den Gebindetransport. Das erfordert eine Bühne, die mit den bekannten Risiken für die Arbeitssicherheit über eine Treppe zu erschließen ist. Hält sich der Bediener oben auf, hat er in der Regel keinen Einblick in das Geschehen unten. Hinzu kommt, dass die Gebinde auf die Höhe des Zulaufs gebracht werden müssen. Das kann über einen langen Steig- oder Spiralförderer erfolgen. Beides verursacht – wie die Bühne selbst – erhebliche Kosten und ist in Installation sowie Inbetriebnahme vergleichsweise zeitintensiv.

„Vor diesem Hintergrund artikulieren unsere Kunden verstärkt den Wunsch nach Palettierern mit niedrigem Zulauf, um das Investitionsvolumen zu verringern und die Sicherheit zu erhöhen“, stellt Christoph Wiesenack, Product Manager Palletizing bei KHS, fest. Die meisten Wettbewerber nähmen in diesem Zusammenhang Optimierungen im Rahmen der konventionellen Technik vor, um deren Leistung zu steigern. Dazu zähle zum Beispiel der Einsatz eines zweiten Quertransporters, um den vertikalen vom horizontalen Weg zu entkoppeln und damit die Wartezeit beim Palettentausch zu verkürzen.

Mit seinem neuen Hochleistungspalettierer Innopal PLR geht KHS bewusst einen anderen Weg – und setzt dabei ganz auf Robotik: „Bisher werden Roboter vor allem für Spezialaufgaben eingesetzt, die durch gängige Palettierer nicht effizient zu bewältigen sind“, erklärt Wiesenack. „Mit hohen Leistungen hat man sie eher nicht verbunden.“ Das Entwicklerteam hat die Voraussetzungen geschaffen, bis zu 625 Lagen pro Stunde zu palettieren – das entspricht einer Kapazität von nominell bis zu 135.000 Dosen pro Stunde – je nach deren Durchmesser. „Dafür haben wir zum einen alle Elemente innerhalb der Palettierzelle so positioniert, dass sich der Roboter optimal bewegen kann. Zum anderen erlauben neu definierte Bewegungsbeschreibungen eine höhere Geschwindigkeit. Darüber hinaus erfolgte die Bewegungsabstimmung mit einem zweiten Roboter, der Zwischenlagen einsetzt.“