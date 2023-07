Eine weitere herausstechende Ergänzung ist die TCP-Socket-Schnittstelle (Beta): Dank dieser Schnittstelle können Benutzer nun nahtlos mit anderen Geräten über TCP kommunizieren. AeroScript-Socket-Funktionen erleichtern dabei die Interaktion mit anderen Knoten in einem Computernetzwerk und ermöglichen das Senden und Empfangen von binären und UTF-8-String-Daten. Dies eröffnet Anwendern völlig neue Möglichkeiten für die Integration der Automation1-Plattform in ihre Systeme und Automatisierungsprozesse.

Ganz neu kam in der MachineApp ein Kameramodul hinzu. „Mehrfach schon hatten sich Anwender unserer Steuerungsplattform eine solche Option gewünscht, um nicht nur die Bewegungssteuerung optisch überwachen zu können, sondern den gesamten damit verbundenen Automatisierungsprozess“, so Geschäftsführer Norbert Ludwig zu dieser Ergänzung. Zudem können Entwickler jetzt über eine erweiterte HMI-Schnittstelle (Human Machine Interface) spezifische MachineApps direkt in der Steuerungsplattform anpassen sowie den Zugriff auf bestimmte HMI-Bildschirme basierend auf Benutzerrechten oder Gruppenzugehörigkeit beschränken.