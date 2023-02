Mit den neuen SPE-Kabeln von Panduit lassen sich auch verschiedene Legacy-Netzwerke später zu einer universellen physikalischen Schicht migrieren. Mögliche Datenübertragungs-Geschwindigkeiten von bis zu 10 Mb/s bei einer Länge von 1000 m und gleichzeitiger Power-over-Ethernet-Funktionalität mit einer Leistung von bis zu 52 W über 100 m Entfernung sind hier entscheidende Vorteile dieser Verkabelung für kommende Applikationen. Die Panduit SPE-Kabel unterscheiden sich grundsätzlich in den Ausführungen für unterschiedliche Anwendungsfelder wie Ethernet-APL-Prozesstechnik, industrielle Sensoren und Feldbussysteme oder Gebäudetechnik. Darüber hinaus sind die Kabel spezifiziert in verschiedene Brandschutzklassen, z.B. für feste Verlegung nach EuroClass Eca, Dca und Cca, oder auch generell halogenfreie und raucharme Varianten (LSZH - Low Smoke Zero Halogene) für flexible Verlegung.

„Die Single-Pair-Ethernet-Infrastruktur gewinnt zunehmend an Bedeutung als praktikable Alternative für die Verbindung von Systemen in intelligenten Gebäuden und in der industriellen Automatisierung“, sagt Mike Vermeer, Engineering Development Stratege bei Panduit. „Gewerbliche Gebäudebetreiber und Industrieunternehmen blicken hier schon in die nahe Zukunft. Sie wollen bestehende analoge, serielle und ältere Kommunikationsanwendungen zu einem einheitlichen Ethernet-Netzwerk weiterentwickeln.“