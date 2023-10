„Unser blue GIS-Angebot unterstützt die Bemühungen unserer Kunden, eine nachhaltigere Zukunft zu schaffen“, sagt Stephan May, CEO Electrification and Automation bei Siemens Smart Infrastructure. „Hierzu brauchen Energieversorger und Industriebetriebe intelligente und nachhaltige Produkte, die zukunftssicher gestaltet sind, damit sie Netze dekarbonisieren und digitalisieren und letztendlich ehrgeizige Vorgaben und Nachhaltigkeitsziele erreichen können, bevor einschlägige Verordnungen in Kraft treten. Genau das bieten unsere blue GIS-Anlagen 8DAB 24 und NXPLUS C 24. Dabei bauen sie auf einer Technologie auf, die sich seit mehr als 40 Jahren bewährt hat.“

Die blue GIS-Schaltanlagen nutzen Software-Lösungen von Siemens Xcelerator, einer offenen digitalen Business-Plattform, die die digitale Transformation für Kunden einfacher, schneller und skalierbar macht. In Schaltanlagen integrierte intelligente Sensoren sorgen für Anlagentransparenz, und cloudbasierte Analysemethoden ermöglichen eine effiziente und effektive Unterstützung bei der vorausschauenden Instandhaltung. Dies reduziert nicht nur Ausfallzeiten, sondern auch Wartungskosten.

Im März 2023 kündigte Siemens eine Investition in Höhe von 30 Millionen Euro am Standort Frankfurt-Fechenheim an, wo blue GIS-Produkte entwickelt, getestet und hergestellt werden. Ein neues vollautomatisches Lager und eine 1.200 Quadratmeter große Produktionsfläche ermöglichen es dem Unternehmen, die steigende Nachfrage nach umweltfreundlichen Mittelspannungsschaltanlagen zu erfüllen. Das Werk wird ausschließlich mit Ökostrom betrieben, weist deutlich reduzierte Abfallmengen auf und nutzt einen nachhaltigen Verpackungsprozess. Damit trägt es zu den zahlreichen Maßnahmen bei, die Siemens ergreift, um den ökologischen Fußabdruck in der Produktion zu verringern.