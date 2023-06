Schmachtl bietet mit den neuen Leuze Sicherheits-Lichtvorhänge ELC 100 eine optoelektronische Sicherheitstechnik für ein kostenoptimiertes Maschinendesign. Sie eignen sich für Anwendungen von bis zu sechs Metern Reichweite und ermöglichen eine Absicherung mit kurzen Sicherheitsabständen. Die Sicherheits-Lichtvorhänge ELC 100 sind robust und fokussieren auf die Kernaufgaben der Maschinenabsicherung.

Mit Ihnen lassen sich Maschinenöffnungen bei der manuellen Anbringung von Teilen absichern. Sie erkennen Hände und Finger dank ihrer hohen Auflösung von 17 und 30 Millimetern zuverlässig. Ein weiterer Vorteil ist, dass das Schutzfeld bis an den Gehäuserand reicht. So können Geräte bündig an Begrenzungen montiert werden, ohne dass Blindzonen entstehen. Der Kabelgang ermöglicht eine flexible Integration in ein Maschinendesign. Die Kabelführung ist in alle Richtungen möglich. Dank der Schutzfeldlänge von bis zu 1.500 Millimetern, eignen sich die Sicherheits-Lichtvorhänge auch bestens für die Sicherung von Zugängen an Maschinen und Anlagen. Auch Gefahrstellen an Pressen können mit den Produkten bestens abgesichert werden, da sie über eine hohe Schockfestigkeit verfügen.

Ein einfacher mechanischer und elektrischer Aufbau der Geräte ermöglicht eine schnelle Installation. Die Halter mit Schwenkfunktion werden einfach in den Nuten der Sicherheits-Lichtvorhänge ELC 100 montiert. Besonders praktisch ist dabei die Multi-Level-Ausricht-Anzeige, die eine schnelle und optimale Ausrichtung der Geräte erlaubt. Dabei sind die leuchtstarken LEDs direkt vom Sender aus gut sichtbar. Da die Nutensteine im Lieferumfang enthalten sind, lassen sich auch Kosten einsparen, zum Beispiel bei kurzen Entfernungen, wo keine Ausrichtung nötig ist. Der Anschluss über eine 4-polige Leitung ist besonders einfach und benötigt keine Konfiguration.

Schmachtl bietet mit den Leuze Sicherheits-Lichtvorhängen ELC 100 ein Design für einen zuverlässigen Betrieb. Das komplett aus Metall gefertigte Gehäuse verfügt über erhöhte Seitenwände, die die Frontscheibe schützen. Auch unter schwierigen Bedingungen arbeitet das Gerät zuverlässig und es kommt weder bei Funken noch bei Spänen dank der intelligenten Strahlauswertung mit Objekt-Tracking nicht zur Abschaltung. Die besondere Schock- und Vibrationsfestigkeit der Geräte ist ein weiter Pluspunkt, der überzeugt.