Die Anforderungen an moderne Industrieanlagen und Maschinensteuerungen steigen stetig, insbesondere wenn es um Platzbedarf und Installation in kleinen und flachen Verteilerkästen geht. Die Verdrahtung solcher Anlagen stellt eine besondere Herausforderung dar, da sie oft mühsam und zeitaufwendig ist. Dies erfordert spezielle Anschlusstechnologien, die eine sichere und effiziente Verdrahtung in engen Räumen ermöglichen. Es gilt daher, Lösungen zu finden, die den Platzbedarf reduzieren, die Anschlusssicherheit erhöhen und gleichzeitig eine einfache Wartung und Reparatur gewährleisten.

Um diesen Herausforderungen gerecht zu werden, bieten die neuen Klippon® Connect-Reihenklemmen mit seitlichem PUSH IN-Anschluss von Weidmüller eine innovative Lösung zur effizienten und sicheren Verdrahtung in engen Verteilerkästen. Die Klemmen kombinieren die Vorteile der bewährten Schraubanschlusstechnologie mit der einfachen und zuverlässigen Bedienung der PUSH IN-Technologie. Somit ermöglichen sie eine werkzeuglose, übersichtliche Verdrahtung ohne ausladenden Biegeradius. Die seitliche Einführung der Leiter in die Klemme reduziert die Einbauhöhe und erhöht die Anschlusssicherheit, ohne dass das Kabel gebogen werden muss. Dies ermöglicht eine klare und platzsparende Verdrahtung. Aufgrund der Übersichtlichkeit der seitlichen Leitereinführung sind die Reihenklemmen auch im verdrahteten Zustand für Testsysteme zugänglich. Gleichzeitig bietet der komfortable PUSH IN-Anschluss eine vibrationssichere, gasdichte und dauerhaft zuverlässige Verbindung. Muss der Leiter wieder gelöst werden, genügt ein Druck auf den Pusher auf der Klemmenoberseite.

Außerdem wird eine klare Erkennbarkeit der Markierungen und Funktionsbereiche ermöglicht – auch im verdrahteten Zustand.Installateure profitieren somit von einer einfachen Installation und einem schnellen, fehlerfreien Wartungs- und Reparaturprozess der Komponenten. Zusätzlich ist die Kompatibilität zu PUSH IN-Reihenklemmen und zahlreichem Zubehör der A-Reihe gegeben. Das erleichtert die Vervielfältigung von Potentialen über Querverbindungen und reduziert den Bestell- und Lageraufwand.