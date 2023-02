Kontron, ein weltweit führender Anbieter von IoT/Embedded Computing Technologie (ECT), setzt eine Reihe von leistungsverbessernden Upgrades für die KISS V4 ADL Familie um: Ab sofort werden die Industrial Rackmount-Systeme im 1U-, 2U- und 4U-Format mit in Deutschland entwickelten und gefertigten Motherboards auf Basis der aktuellsten Intel® Core™ Prozessoren der 12. Generation ausgestattet und warten so mit mehr Leistung, erhöhter Ausfallsicherheit und besserer Energieeffizienz auf.Dank ihrer Widerstandsfähigkeit gegenüber hohen Temperaturen sowie Schock und Vibration, kombiniert mit der hohen Leistungsfähigkeit und den umfangreichen Speichermöglichkeiten, eignen sich die KISS V4 Rackmount-Systeme ideal für den Einsatz in anspruchsvollen industriellen Umgebungen und leistungshungrigen Applikationen.