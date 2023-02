Ob zur Digitalisierung von Abläufen, für beschleunigte Lagerprozesse, Analyse von Maschinen und Fahrzeugen, Navigation zu Einsatzorten oder in der Fertigung – die neue Rocktab S500 Serie, bestehend aus den Modellen Rocktab S508, Rocktab S510 und Rocktab S512, versprechen zuverlässige Leistung in allen Branchen. Die Tablets sind wasser- und staubdicht nach IP65 Standard sowie nach Militärstandard MIL-STD-810 zertifiziert, sodass sie mit fast allen erschwerten Bedingungen zurechtkommen: Staub, Schmutz, Regen, Schnee und extreme Temperaturen von -20° C bis +60° C können die Modelle ohne Weiteres aushalten. Sie überstehen sogar auch Stürze von einer Höhe von 1,2 Metern oder starke Vibrationen in Fahrzeugen. Die Geräte besitzen kratzfeste Bildschirme mit gestentauglichen Touchscreens, welche eine intuitive Bedienung ermöglichen. Trotz der Robustheit sind die Modelle der neuen Serie mit einer Tiefe von rund 2 cm sehr kompakt und ermöglichen damit ein angenehmes Arbeiten.

“Wir freuen uns über den Launch der neuen Tablet-Serie in der auch viel Feedback unserer Kunden eingeflossen ist. Die Rocktab S500 Serie ist das perfekte Beispiel das robuste Tablets leistungsstark und gleichzeitig erschwinglich sein können“ sagt Markus Nicoleit, Geschäftsführer von WEROCK Technologies GmbH der von der neuen Rocktab S500-Serie begeistert ist. „Die neuen Tablets sind die ideale robuste Hardware für harte Jobs. Sie bieten alle nötigen Funktionen und verfügen dank der neuen Prozessorarchitektur über richtig Leistung; fast fünfmal so viel wie bei der Vorgängerserie.“, so Nicoleit weiter.