Die neuen Ventile sind für den jeweiligen Einsatzzweck angepasste Weiterentwicklungen der leistungsstarken Mixproof Ventile. Beim Unique Mixproof CIP handelt es sich um ein doppelsitziges Ventil, das den Durchfluss von Reinigungsmedien während der CIP-Reinigung (Cleaning-in-Place) sicher und effizient steuert. Das Unique Mixproof Process Ventil, eine kompakte Version der bekannten Alfa Laval Doppelsitzventile, ist konfigurierbar und in unterschiedlichen Größen erhältlich, um den grundlegenden hygienischen Prozessanforderungen von Herstellern gerecht zu werden. Beide Produkte ermöglichen den gleichzeitigen Durchfluss zweier verschiedener Flüssigkeiten, ohne dass das Risiko einer Vermischung besteht.



„Diese beiden Unique Mixproof Ventile bieten Produktsicherheit, Prozessflexibilität, Wartungsfreundlichkeit und Möglichkeiten zur Einsparung von Wasser und CIP-Medien, was zu einer höheren Betriebszeit und geringeren Gesamtbetriebskosten beiträgt“, sagt Anders M. Lyhne, Product Portfolio Manager bei Alfa Laval. In Kombination mit Alfa Laval ThinkTop Ventilsteuerungen reduzieren die neuen Unique Mixproof Ventile Produktverluste und ermöglichen Einsparungen von bis zu 90 Prozent bei Wasser und CIP-Medien. Christian Garbers, Division Manager Food & Water bei Alfa Laval Mid Europe, betont: „Der geringere Einsatz von CIP-Flüssigkeiten trägt zu niedrigeren Gesamtbetriebskosten bei und optimiert gleichzeitig die Nachhaltigkeit in den Prozessanlagen.“