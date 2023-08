Hier setzt die Forschung von Sonja Groß and Diego Hidalgo an, die sie gerade auf der Robotikkonferenz ICRA in London vorgestellt haben. Das Besondere: Ein weiches Haut-ähnliches Material, das sich um die Objekte schmiegt. Noch dazu hat die Forschungsgruppe ein “Framework” entwickelt, um diese Haut weitgehend automatisiert herzustellen. Und das funktioniert so: “In einer Software bauen wir die Struktur für die Sensorik”, sagt Hidalgo, “diese Informationen schicken wir an einen 3-D-Drucker, wo unsere weichen Sensoren hergestellt werden.” Dabei bringt der Drucker eine leitfähige, schwarze Paste in flüssiges Silikon ein. Während das Silikon aushärtet, bleibt die Paste flüssig und ist durch das Silikon umschlossen.

Werden die Sensoren gedrückt oder gedehnt, verändert sich deren elektrischer Widerstand. “So erfahren wir, wie stark eine Fläche gedrückt oder gedehnt wurde. Wir nutzen dieses Prinzip, um generell Interaktionen mit den Objekten zu verstehen und ganz konkret, um eine künstliche Hand kontrollieren zu können, die mit diesen Objekten interagiert”, erläutert Hidalgo. Das Besondere: Die in Silikon gebetteten Sensoren passen sich der jeweiligen Oberfläche (wie beispielsweise auch Fingern oder Händen) an und liefern trotzdem verlässlich präzise Daten, die für die Interaktion mit der Umgebung genutzt werden können.