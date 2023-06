Die neuen Shuttles sind für den reibungslosen und damit verschleißarmen Betrieb optimiert und können gemeinsam mit bestehenden Transporteinheiten betrieben werden. Außerdem bieten sie höhere Genauigkeit, so dass sich neue Anwendungen in der Batteriemontage für Elektroautos oder in der Medizintechnik eröffnen. Vorteilhaft ist dies beispielsweise, wenn leichte Bauteile, wie Katheter und Insulinpumpen mit hoher Präzision zusammengefügt werden müssen.

Mit einem neuen 90°-Kurvensegment bietet das SuperTrak-System mehr Konfigurationsmöglichkeiten bei geringerem Platzbedarf. Im Vergleich zu Standardtransportsystemen macht die B&R-Lösung die Trackgestaltung so noch variabler. Das neue Kurvenelement gibt dem Maschinenkonstrukteur die Möglichkeit, mehr Bearbeitungsstationen innerhalb des Tracks zu platzieren – statt außerhalb.

Mit der neuen Generation der aseptischen und hygienischen Shuttles für ACOPOS 6D lassen sich Kleinserien in einer Vielzahl von Branchen wirtschaftlich produzieren. Die Shuttles der Magnetschwebetechnologie ACOPOS 6D, die sich bisher schon berührungslos, geräuschlos und hochpräzise bewegen, erfüllen nun auch höchste Hygieneanforderungen und lassen sich außerdem leicht reinigen. Kunden, die zusätzlich eine keimfreie Umgebung benötigen, können auf die aseptische und Hygiene-Variante setzen.



Von Lebensmitteln und Getränken bis hin zu Kosmetika und Pharmazeutika – strenge Hygienevorschriften machen jeden Quadratmeter Produktionsfläche wertvoll. „Unser planares Produktsystem kann den Aufbau von Bearbeitungsstationen vereinfachen und bietet mehr Leistung auf kleinerer Fläche, was besonders wichtig in Reinraumanwendungen ist“, sagt Lazaros Patsakas, Global Segment Manager Medical Device Assembly bei B&R.

Das intelligente Track-System ist jetzt auch in der Schutzart IP69K erhältlich. In dieser Washdown-Version kann der Track mit Hochdruck und Temperaturen bis zu 80 °C gereinigt werden und ist zudem komplett staubgeschützt. Damit geht B&R auf die Anforderungen einiger Branchen ein, wie der Lebensmittel- oder Pharmaindustrie, in denen höchste Anforderungen an die Hygiene gestellt werden.