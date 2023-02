Viele IoT-Anwendungen ziehen nicht den vollen Mehrwert aus den die Daten der Maschinen und Sensoren. Aufgrund eingeschränkter Bandbreite und hoher Kosten um die Daten in die Cloud zu bringen und zu speichern wird häufig auf Datenpunkte verzichtet oder die Datenpunkte werden nur mit einer niedrigen Frequenz zur Cloud gesendet. Um den Use Case anzureichern, empfiehlt es sich mit möglichst granularen Daten zu arbeiten. VergeLink ermöglicht über Edge Technologie die smarte Vorverarbeitung der Daten. So können Daten hochgranular (bis zu 20 kHz) auf der Edge aggregiert werden und „platzsparend“ in die Cloud gesendet werden. Auch die Überwachung von Schwellwerten, das Versenden von Alarmen und Erkennen von Anomalien auf der Edge ist mit VergeLink möglich.

Die Integration mit Azure, AWS, MindSphere, Cumulocity und vielen weiteren Cloud-Anbietern ermöglicht dem Anwendern die freie Wahl der IoT-Plattform.