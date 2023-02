Die neue Plattform bietet einen Raum für digitale Innovationen auf Maschinen- und Anlagenebene und schafft den Zugang zu neuen Geschäftsmodellen – und das ganz ohne Kenntnisse der Informationstechnologie aufseiten des Anwenders. Die Niedersachsen setzen dabei auf offene, bewährte IT-Architekturen und -Technologien.

Der wirtschaftliche Erfolg von Maschinenbauern wird zunehmend von der Fähigkeit bestimmt, sich durch digitale Zusatzangebote zu differenzieren. „Wer nicht mitzieht, wird wachsende Erlösströme an Softwareunternehmen abgeben und allmählich zum Teilelieferanten degradiert“, ist sich Werner Paulin, Head of New Automation Technology bei Lenze, sicher. Das Ziel des Automatisierungsspezialisten ist es, dem Maschinen- und Anlagenbau mit NUPANO die Möglichkeit zu eröffnen, die Chancen des Zusammenwachsens von Operativer Technologie auf der Steuerungsebene der Maschine mit den unzähligen Möglichkeiten moderner IT voll auszunutzen und neue Erlösquellen zu erschließen. Lenze setzt mit NUPANO auf offene Standards, eine einfache Handhabung und nutzt die höchsten Sicherheitsstandards zum Schutz des Industrie-Know-hows.

Die Beobachtung der Lenze-Experten über die vergangenen

Jahre: Viele Unternehmen wollen digitale Geschäftsmodelle für ihre Maschinen

und Anlagen. „Das zieht sich durch alle Branchen, von der Intralogistik bis hin

zur Linien-Automatisierung“, berichtet Werner Paulin. „Die Ideen sind oftmals

schon da, aber es mangelt an Wissen, an Fachkräften und in manchen Fällen am

Technologieverständnis für neue Geschäftsmodelle.“ Mit der Open Automation

Platform bietet Lenze eine Schlüsseltechnologie, für deren Nutzung keine

IT-Kenntnisse aufseiten des Anwenders nötig sind.