Mike Pipe, Head of Global Sales & Product Management bei Mettler-Toledo Safeline X-ray, erklärt: „Wir freuen uns, mit der Einführung der X6-Serie − aufbauend auf dem weltweiten Erfolg der X2-Serie − die Einsatzmöglichkeiten unserer Röntgeninspektionslösungen auf größere Produktpackungen und mehrspurige Anwendungen zu erweitern. Die X6-Serie bringt im Vergleich zu früheren Generationen erhebliche Verbesserungen in puncto mechanisches Design und Leistung mit sich. So können Hersteller die Kontrolle über die Produktsicherheit erhöhen, Stillstandszeiten reduzieren und auf dem heutigen Markt wettbewerbsfähig bleiben. Und das alles zu einem erschwinglichen Preis, der für Unternehmen jeder Größe zugänglich ist.“



Für Lebensmittelhersteller, die ihre Produktinspektionsprozesse optimieren möchten, stellt die X6-Serie eine vielseitige Lösung für mittelgroße bis große verpackte Produkte dar. Die Funktionen für Fremdkörpererkennung sollen zur Vermeidung kostspieliger Produktrückrufe beitragen, während die Integration von Prüfungen der Produktintegrität laut Mettler-Toledo höchsten Standards der Qualitätskontrolle gerecht wird.