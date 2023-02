Auch bei groninger setzt man auf ThinManager von Rockwell Automation. Das Sondermaschinenbauunternehmen zeichnet sich durch eine langjährige Unternehmensgeschichte aus und stellt Anlagen für die pharmazeutische, kosmetische und Consumer-Healthcare-Industrie her. Die Anlagen und Produktionslinien von groninger bestehen oftmals aus mehreren Maschinen, die teilweise durch Reinräume und schwer zugängliche Teilsysteme gekennzeichnet sind. Dennoch muss eine Überwachung der zentralen Produktionsparameter und der Auslastung einzelner oder gesamter Maschinenabschnitte jederzeit gewährleistet sein. Zusätzlich ist es erforderlich, dass Anlagenbediener in der Lage sind, schnelle Anpassungen an den Produktionslinien vorzunehmen. Aufgrund dessen ist eine zentrale Managementlösung für groninger unerlässlich. Dabei ist das Unternehmen auch zertifizierter Gold-OEM-Partner von Rockwell Automation und arbeitet dementsprechend gemeinsam mit dem Automatisierungsunternehmen daran, Kunden möglichst innovative und qualitativ hochwertige Lösungen zur Verfügung zu stellen.

„Insbesondere in den stark regulierten Branchen – also etwa der Pharmaindustrie – ist es entscheidend, dass das Bedienpersonal schnell eingreifen und die Anlage stets im Blick behalten kann“, erklärt Mario Nagler, Fachbereichsleiter Basistechnologie bei groninger. „Daher war es für uns besonders wichtig, unsere Produktionslinien mit einer zentralisierten Lösung auszustatten, die dem Personal die Möglichkeit bietet, unabhängig vom eigentlichen HMI-Standort auf alle Bereiche der Anlage zuzugreifen.“