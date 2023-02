Das Verbinden von Kontakten und Leitern, aber auch von Isolierungen mithilfe der Crimptechnik gilt zum einen als besonders einfach und zeitsparend. Zum anderen hat sich die zuverlässige und robuste Methode in Industrieanwendungen bewährt, die vibrations- und zugfeste Verbindungen erfordern. Sie gilt als sehr gut reproduzierbar und zeichnet sich durch eine hohe Leitfähigkeit aus, sofern Crimpkontakt, Leiter und Werkzeug perfekt aufeinander abgestimmt sind.



Beim Crimpen wird der abisolierte Leiter in einen eigens dafür vorgesehenen Bereich des Crimpkontakts, die sogenannte Crimphülse, geführt und mittels Werkzeug eingepresst. Es entsteht eine nicht lösbare Verbindung, die idealerweise – bei richtiger Verpressung – einen geringen Durchgangswiderstand aufweist, gasdicht ist und somit Forderungen an den Korrosionsschutz erfüllt.



Als Merkmal für die mechanische Qualität einer Crimpverbindung gilt ihre Zugfestigkeit respektive die Leiterausziehkraft. Zur Fertigungskontrolle werden in der Regel Messungen von Crimphöhe und Leiterausziehkraft herangezogen. Die Güte der elektrischen Verbindung lässt sich anhand ihrer elektrischen Leitfähigkeit bewerten. Anforderungen und Prüfverfahren für den Crimpanschluss unterliegen der Norm DIN EN 60352-2.



Crimpkontakte und -werkzeuge sind sowohl für die manuelle als auch für die maschinelle Verarbeitung erhältlich. Für das Crimpen von Hand lassen sich Kontakte als Einzel- oder als Bandware verwenden; für Letztere sind besondere Crimpzangen notwendig. Neben den Steckverbindern bietet binder auch das erforderliche Zubehör einschließlich der Werkzeuge aus einer Hand an.