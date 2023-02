Die Steckverbinder bieten neben der Schutzart IP67 außerdem eine zuverlässige Schirmanbindung mit der Advanced Shielding Technology. So wird eine sichere Ethernet-Kommunikation vom Feld bis in die Cloud ermöglicht. Die normierten Schnittstellen nach IEC 63171-5 eignen sie sich insbesondere für die effiziente und durchgängige Datenübertragung in der Fabrik- und Gebäudeautomatisierung.