„Die SPS ist einer der wichtigsten Treffpunkte der Automatisierungsbranche in Europa. Deshalb sind wir in diesem Jahr auch mit einem neuen, vergrößerten Stand vor Ort“, betont Karl Heckl, CSO LA EMEA bei der U.I. Lapp GmbH, die Bedeutung der Messe für den Verbindungsspezialisten. Dort zeigt LAPP sein komplettes Leistungsspektrum. Von innovativen Lösungen für die Industrielle Kommunikation und fertige ÖLFLEX® CONNECT Systemlösungen für stationäre Anlagen, Servokonfektionen oder Schleppketten, über digitale Bestell- und Logistik-Services sowie maßgeschneiderte Verbindungslösungen für Großprojekte bis zum futureLab, wo das Unternehmen für seine Kunden und Interessenten einen Blick in die Zukunft wirft. „Und natürlich bringen wir auch wieder spannende Neuheiten mit auf die Messe“, ergänzt Heckl.

Die neue ETHERLINE® ROBOT PN FC Cat.5e mit Fast-Connect-Aufbau von LAPP ist eine hochflexible Industrial-Ethernet-Leitung speziell für Roboterapplikationen. Denn gerade Ethernet-Leitungen müssen im Einsatz in Industrierobotern einiges aushalten. Auch bei horizontalen Linearbewegungen kombiniert mit Torsion, muss eine nahtlose Daten-Kommunikation der Feedbackschleifen zwischen Sensorik am Roboterarm, der Robotersteuerung sowie deren Anbindung an die Steuerungssysteme gewährleistet sein. Hierfür hat LAPP die hochflexible Cat.5e-Ethernet-Leitung für den dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung entwickelt. Sie eignet sich für PROFINET-Anwendungen nach Typ R. Die neue Variante mit Fast-Connect-Anschluss (FC) lässt sich dank eines konstruktiven Kniffs noch einfacher konfektionieren und installieren. Diese schnelle Konfektionierbarkeit ist ein wichtiges Kriterium für Anwender.

Die innovativen SKINTOP® Mehrfacheinführungssysteme von LAPP unterstützen den Trend zur Digitalisierung und Miniaturisierung. Immer mehr Leitungen mit kleinem Durchmesser müssen in engsten Platzverhältnissen eingeführt werden. LAPP hat dafür runde und rechteckige SKINTOP® MULTI Mehrfacheinführungen entwickelt. Je nach Größe können bis zu 30 nicht konfektionierte Kabel und Leitungen aber auch Medienschläuche platzsparend in ein Gehäuse eingeführt werden. Die Innovation basiert auf einem neuartigen Gelmembransystem. Die Kabel werden einfach durch den elastischen Gel-Einsatz geschoben und durch die Haftreibung am Kabelmantel sicher an Ort und Stelle positioniert. Fremdkörper wie etwa Wasser können nicht eindringen. Die patentierte Trichter-Stufen-Geometrie der einzelnen Einführungspunkte ermöglicht zudem die Erhöhung der maximalen Klemmbereiche mit bis zu 4mm Varianz je Kabeldurchmesser. Weiterer Vorteil ist die kompakte Bauweise der SKINTOP® MULTI. Dadurch lassen sich die Leitungen besonders platzsparend anordnen.