Vorteil für die Kunden von LAPP: kaufen sie nachhaltige Variante der Leitungen, reduzieren sie auf diese Weise ihren eigenen CO2-Fußabdruck – und müssen dabei keine Einbußen in Qualität oder Produkteigenschaften in Kauf nehmen. Haltbarkeit, Flexibilität und mechanische Eigenschaften sowie Hydrolyse-, Chemikalien- und die UV-Beständigkeit unterscheiden sich nicht von denen der Kabel-Schwestern aus herkömmlichem PVC oder TPU. Und auch damit hört der Innovationsgedanke des Verbindungsspezialisten nicht auf: „Ziel für LAPP ist es, immer mehr nachhaltige Produkte auf den Markt zu bringen, mit denen fossile Ressourcen und CO2-Emissionen eingespart werden können. Wir wollen unseren Kunden künftig weitere nachhaltige Lösungen anbieten“, so Alexander Terpe. „LAPP geht hier bewusst als Vorreiter voran und setzt an, lange bevor Gesetzgebungen oder andere politische Regularien in Kraft treten.“