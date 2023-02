Eine hohe thermische und mechanische Belastbarkeit und eine lange Lebensdauer: Speziell für die Anforderungen an Antriebe der Fördertechnik in der Schüttgut- und Mineralienindustrie hat NORD DRIVESYSTEMS das Industriegetriebe MAXXDRIVE XT entwickelt. Es bietet Abtriebsdrehmomente von 15 bis 75 kNm bei einem Übersetzungsbereich von 6,3 bis 22,4 und wird in sieben Baugrößen für Leistungen von 22 bis 2.100 kW angeboten.

„Unsere Antriebslösungen für die Industrie werden – wie auch in anderen Anwendungsbereichen – nach dem Baukastenprinzip kundenindividuell projektiert“, betont Jörg Niermann, Bereichsleiter Marketing bei NORD DRIVESYSTEMS. Grundlage ist ein vielfältiges Angebot aus Frequenzumrichtern, Motoren, Getrieben sowie Kupplungs- und Bremssystemen mit jeweils zahlreichen Optionen. Ausstattungsmerkmale wie auf den Prozess und das Getriebe abgestimmte Hydraulik-Kupplungen oder Taconite-Dichtungen, die Wellendichtringe effektiv gegen abrasive Stäube und korrosive Einflüsse schützen, sorgen für einen reibungslosen Betrieb.