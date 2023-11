Asset Risk Predictor (ARP) ist das neueste Produkt unter dem Namen „Fiix by Rockwell Automation“. Dieses zweite Angebot von Fiix nutzt KI-Sensordaten, Maschinen-Einstellungen und Betriebsumgebungen zur Vorhersage des Anlagenzustands. So können Benutzer Ausfälle erkennen und vermeiden, noch bevor sie auftreten. Das Tool ist so leistungsfähig, dass es die Anzeichen von Geräteausfällen innerhalb von nur sieben Tagen erkennen und Ausfälle Tage im Voraus vorhersagen kann. Zudem ist es so konzipiert, dass jeder Anwender innerhalb von Sekunden auf Basis dieser Erkenntnisse reagieren kann.

„Es freut mich sehr, dass wir mit dem Asset Risk Predictor (ARP) eine hochmoderne KI-Lösung entwickelt haben“, so Liudmila Domakhina, Group Product Manager bei Fiix by Rockwell Automation. „Der ARP ermöglicht unseren Kunden die Umstellung auf eine vorausschauende Wartung, wodurch Überwachungskosten gesenkt und Ausfallzeiten vermieden werden können. Die Software ist gleichzeitig ein Beleg unseres Engagements für Innovationen im Bereich Wartung.“