Der neue REA LABEL Color JET-2 ist als kompakter Farbetikettendrucker eine preiswerte Alternative zu externen Druckereien und kommt in drei Varianten. Ihr Kern ist das Standardmodell: Es bedruckt einzeln oder in Serie kleine und mittlere Mengen Etiketten vollfarbig mit einer Druckbreite von bis zu 21 Zentimetern und in höchster Auflösung von bis zu 1.200 dpi. Dafür kann der Anwender zwischen DYE-Tinte, pigmentierter oder nanopigmentierter Tinte wählen, für das Trägermaterial von mattem Papier bis zu hochglänzendem Polyethylen – jeweils in Abstimmung auf die gewählte Tintensorte. Eine Druckereinrichtung ist nicht erforderlich, denn die Etiketten werden automatisch eingezogen, ihre Maße ausgelesen und angezeigt. Je nach Druckermodell wird das Ergebnis manuell mithilfe der Abrisskante entnommen, automatisch mit einem Rundmesser abgetrennt und dann von Hand platziert oder nach dem Abschneiden direkt vom integrierten Etiketten-Spender auf das Produkt appliziert.

Mit seiner kompakten Bauweise und seinem robusten, pulverbeschichteten Gehäuse ist der REA LABEL Color JET-2 die richtige Wahl für den industriellen Einsatz in Produktion, Logistik, Automatisierung und überall, wo hochwertige Farbetiketten „on demand“ zur Verfügung stehen müssen. Zudem besteht ein Großteil seiner individuell austauschbaren Komponenten aus recycelbarem Material. Der REA LABEL Color JET-2 ist auf dem Stand von REA JET, Halle 4/4D08, zu sehen.