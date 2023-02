Der neue Frequenzumrichter PowerFlex 755TS ist der erste Sechs-Puls-Antrieb, der mit der TotalFORCE-Technologie von Rockwell Automation ausgestattet ist – einer Technologie die es Kunden ermöglicht das Beste aus ihren Anlagen herauszuholen. TotalFORCE war bisher nur in PowerFlex 755T-Antrieben mit AFE-Technologie enthalten, die Technologie kann jetzt allerdings in einer breiteren Palette von Anwendungen verwendet werden. Dies schließt traditionelle Gebläse-, Pumpen- und Förderbandanwendungen bis zu fortschrittlicheren Motorsteuerungsprozessen ein, inklusive solcher Prozesse, die Hochleistungsmerkmale erfordern, welche üblicherweise in spezialisierten Antriebslösungen zu finden sind.

Dank dieser Ergänzung wird praktisch jede Motorsteuerungsanwendung in dreierlei Hinsicht vereinfacht und konsistenter gestaltet:



• Flexible Hochleistungssteuerung: Der Leistungsbereich, die Spannungsklassen und die Leistungsfähigkeiten des Antriebs werden den Ansprüchen einer breiten Palette an Motorsteuerungsanwendungen gerecht. Auf diese Weise können Anwender einen zentralen Antrieb für mehrere Anwendungen nutzen. Dies kann den Support vereinfachen und die Arbeitsbelastung der Mitarbeiter verringern.



• Operational Intelligence: Integrierte Prognosemodelle setzen kontinuierliche Betriebsüberwachung ein, um die erwartete Restlebensdauer der Antriebskomponenten zu berechnen. Diese Erkenntnisse helfen Anwendern bei der Reduzierung ungeplanter Ausfallzeiten sowie der Instandhaltungskosten, indem Komponenten nach Bedarf statt nach einem festen Zeitplan ausgetauscht werden.



• Vereinfachte Inbetriebnahme und Optimierung: Mit verschiedenen Funktionen wie Adaptive Control überwacht der Antrieb Leistungsmerkmale der Maschine, die sich über die Zeit hinweg verändern können, und gleicht automatisch diese Abweichungen aus. Das hilft Anwendern dabei, den Antrieb zügig in Betrieb zu nehmen und diesen über die gesamte Lebensdauer hinweg zu warten, ohne einen Experten für Feinanpassung zu benötigen. Dieser Vorgang unterstützt zudem dabei, den mechanischen Verschleiß zu reduzieren und die Betriebszeit zu optimieren.

„Wesentlich mehr Industrieunternehmen können nun von den Vorteilen der TotalFORCE-Technologie profitieren, da diese jetzt auch in einem herkömmlichen Sechs-Puls-Antrieb verfügbar ist“, erklärt Adam Davis, Produktmanager bei Rockwell Automation. „Dabei bietet kein anderer Antrieb eine vergleichbare Kombination aus Leistung und Intelligenz wie der PowerFlex 755TS. Dadurch kann die betriebliche Produktivität gesteigert und die Belastung der Mitarbeiter verringert werden.“