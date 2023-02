Doch die softwareseitigen Möglichkeiten und der IMX8-Prozessor im Inneren sind nur von Bedeutung, wenn die Geräte auch den äußeren Einflüssen standhalten. Das robuste KN-C.700-WEB.Wizard ist mit seinem erweiterten Temperaturbereich von -20° bis +60°C und der 3,2 mm starken Echtglasfront gegen raue Umgebungen gewappnet. Dabei glänzt es zudem mit einem brillanten Display und bietet dem Anwender den Komfort der kapazitiven Multitouch-Bedienung.

Maximale Flexibilität bei der Wahl des Standorts bietet das KN-C.700.WEB.Plug&Play. Ob Montage auf dem Standfuß, an der Wand oder auf dem Tragarm – per Power-over-Ethernet erfolgen Spannungsversorgung und Datentransfer über die rückseitige M22-Schraubverbindung in nur einer Leitung. Kombiniert mit dem Multitouch-PCAP-Touchscreen aus Echtglas gewährleistet das robuste Plug & Play den vollständigen IP67-Umgebungsschutz ohne ein weiteres Gehäuse. Eventueller Zutrittskontrollbedarf in industriellen Umgebungen wird über NFC abgedeckt, Wi-Fi fungiert zudem als zweiter Ethernet-Port.