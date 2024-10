Dieser neue Industrie-PC von Pilz ist in zwei verschiedenen Varianten erhältlich: Zum einen gibt es den IndustrialPI 4 mit 4 GB RAM Arbeitsspeicher, 32 GB eMMC Datenspeicher und 64 Bit Betriebssystem. Er eignet sich besonders für Automatisierungsanwendungen als Soft-PLC. Zum anderen gibt es den IndustrialPI 4 Wifi (8 GB RAM, 32 GB eMMC, 64 Bit OS). Dieser kann in Verbindung mit der sicheren Kleinsteuerung PNOZmulti 2 und dem Automatisierungssystem PSS 4000 von Pilz als Gateway, Datensammler und Diagnoseeinheit eingesetzt werden. So entsteht eine industrietaugliche Lösung für den Datenaustausch zwischen dem Internet der Dinge und Cloud-Diensten. IndustrialPI ist damit flexibel und individuell einsetzbar. Der passgenaue Einsatz hilft Anwendern, Kosten zu sparen.



IndustrialPI basiert auf dem aus dem privaten Bereich bekannten Raspberry Pi. Er verfügt jedoch über ein widerstandsfähiges Gehäuse sowie eine robuste Mechanik und ist mit industrietauglicher Elektronik ausgestattet. Damit erfüllt er die Anforderungen an hochverfügbare industrielle Steuerungstechnik nach EN 61131-2. Wie beim Raspberry Pi liegt das Open-Source-Konzept zugrunde. Ab Werk ist ein speziell auf den IndustrialPI abgestimmtes Betriebssystem inklusive des benutzerfreundlichen Entwicklungstools Node-RED installiert.