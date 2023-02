Für die Serie JSY können die Feldbusgeräte EX600, EX260, EX250, EX245 und EX120 verwendet werden. Dadurch stehen Anwendern bis zu 15 kompatible Protokolle zur Verfügung – darunter EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT, IO-Link sowie das Drahtlossystem von SMC. Der Clou: Indem die Vakuumerzeuger der Serie ZK2-A auf der Mehrfachanschlussplatte integriert sind, können sie an dieselben Feldbussysteme angeschlossen werden. So lassen sich die seriellen Schnittstellen der Serie JSY zur gleichzeitigen Steuerung der Vakuumerzeuger nutzen. Damit stehen nicht nur umfassende Möglichkeiten zur Fernsteuerung, sondern auch große Menge an Daten zur Überwachung zur Verfügung. Das erweitert die Optionen für umfangreiche Verbesserungen des Kontroll- und Leistungsniveaus, erleichtert die Einhaltung von Qualitätsstandards und erhöht die Maschinenverfügbarkeit. Zudem reduziert sich so ebenfalls der Verdrahtungsaufwand, die Installations- und Konfigurationszeit für Module und die Netzwerkbelastung – zusammengenommen ein deutlicher Kostenvorteil für Anwender.