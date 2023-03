Mit der Einführung moderner IP-Telefonanlagen ist der Betrieb analoger Kabelmodems Geschichte, da diese Technik nicht mehr unterstützt wird. Auch der leitungsvermittelte Datendienst Circuit Switched Data (CSD) repräsentiert heute nicht mehr den Stand der Technik und soll abgeschaltet werden. Genutzt wird er z. B. für Übertragungsaufgaben mit geringem Datenvolumen wie die Fernauslesung von Zählerständen oder die Übermittlung der Signale von Heizungen, Feuermeldern und Alarmanlagen an die entsprechenden Einsatzzentralen von Pförtnern, Servicebereitschaften und Brandmeldezentralen.

„Wir bieten Anlagenbetreibern jetzt die Möglichkeit, ihre bestehende CSD-basierte Infrastruktur mit geringem Kostenaufwand weiter zu nutzen“, so Christian Lelonek, Geschäftsführer der IoTmaxx GmbH. Analoge Modems lassen sich schnell und einfach durch die digitalen Gateways des Herstellers ersetzen, ohne aufwändige Anpassungen an der an der Bestandsanlage vornehmen zu müssen. Oftmals fehlt bei der Installation jedoch ein Ansprechpartner mit der nötigen Kompetenz für die Netzwerkanbindung oder die seriellen Schnittstellen der Anlage. „Wir lösen dieses Problem, denn unsere Techniker begleiten den Anwender Schritt für Schritt durch den Prozess entweder telefonisch oder online – wir sind erst zufrieden, wenn alles funktioniert und sich unsere Kunden auf die einwandfreie Kommunikation ihrer Anlage verlassen können.“