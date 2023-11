Kostengünstig automatisieren und das bei beengtem Bauraum. Damit der einfache Einstieg in die Automatisierung gelingt, hat igus jetzt einen neuen Doppelwellen-Schrittmotor für seine drylin Lineartechnik entwickelt. Mit ihm lassen sich direkt zwei Linearachsen antreiben. Eine weitere Einsatzmöglichkeit ist die Montage eines Handrads an der zweiten Antriebswelle. So ist der Motor in einer Notsituation auch per Hand drehbar. Eine manuelle Nullpunktjustierung ist ebenfalls möglich.

Sind Präzision und kontrollierte Bewegungen in der Antriebstechnik gefragt, ist der Schrittmotor das Mittel der Wahl. Denn er fährt millimetergenau an die gewünschte Position. Das ist vor allem für Anwendungen in der Automatisierungstechnik, an Übergabestationen und Formatverstellungen von besonderer Bedeutung. Der Antriebstechnikspezialist igus hat jetzt für seine drylin Linearachsen erstmals einen Doppelwellen-Schrittmotor entwickelt. Dieser Motor zeichnet sich durch seine Vielseitigkeit und Leistungsfähigkeit aus. Der Doppelwellen-Schrittmotor ist eine spezielle Art von Schrittmotor, denn er verfügt über zwei Abtriebswellen. „Diese Konstruktion bietet eine größere Flexibilität bei der Verbindung und dem Antrieb mechanischer Komponenten“, erklärt Rene Erdmann, Leiter des Geschäftsbereichs drylin E bei der igus GmbH. „Mit nur einem Motor können wir jetzt zwei mechanische Lasten, wie zum Beispiel zwei parallellaufende Linearachsen antreiben.“ Das spart nicht nur Platz, sondern reduziert auch Kosten, denn der Motor ist zum gleichen Preis wie ein Einzelschrittmotor erhältlich, außerdem spart sich der Anwender den Kauf einer zweiten Kupplung.