Die kompakten und hocheffizienten IE5+ Permanentmagnet-Synchronmotoren (PMSM) von NORD zeichnen sich durch einen konstant hohen Wirkungsgrad von bis zu 95 % über einen breiten Drehmomentbereich aus und erreichen damit auch in Teillast- und Teildrehzahlbereichen eine optimale Energieverbrauchs-Performance. „Das bedeutet, die Wirkungsgrade unserer IE5+ Motoren überschreiten die der höchsten definierten Energieeffizienzklasse IE5 deutlich“, berichtet Jörg Niermann, Marketingleiter bei NORD. Damit reduzieren sich auch der Energiebedarf und die CO2-Emissionen einer Anwendung erheblich. Vor allem bei großen Anlagen mit langen Einsatzzeiten der elektrischen Antriebe zum Beispiel in der Intralogistik mit vielen verbauten Antrieben macht das einen erheblichen Unterschied. „Bei unserer IE5+ Motorentechnologie geht es jedoch um weit mehr als nur Energieeffizienz“, so Niermann weiter. „Wir betrachten sie vielmehr als ganzheitliches Konzept, das über die reine Betrachtung des Wirkungsgrads hinausgeht.“

Die kompakten IE5+ Permanentmagnet-Synchronmotoren von NORD überzeugen auch durch ihr innovatives Design und kommen mit einer vergleichsweise geringen Menge an Material aus. NORD hat den IE5+ Motor als 8-poligen Synchronmotor im IPM-Design konzipiert. Dadurch werden die Motor-Aktivteile verkleinert, was eine Materialersparnis nicht nur im Blechpaket, sondern auch bei den Magneten bedeutet.



Bei 8-poligen Synchronmotoren kann der Stator außerdem in der sogenannten Einzelzahnwicklung gefertigt werden. Dadurch wird wertvolles Material wie Kupfer nur noch dort verbaut, wo es auch produktiv tätig ist, der ineffiziente Einsatz im Wickelkopf wurde reduziert. „Unser IE5+ Synchronmotor verbindet Energie- mit Materialeffizienz und kann damit in Bezug auf Nachhaltigkeit gleich zweimal punkten“, unterstreicht Niermann. „Das gilt auch für unser DuoDrive, das den IE5+ Motor mit einem einstufigen Stirnradgetriebe in einem Gehäuse vereint.“