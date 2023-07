Im internationalen Produktionsverbund von NORD kommt dem Werk in Wiechlice eine besondere Bedeutung zu: Hier wird der IE5+ Synchronmotor gefertigt, der sich durch seine extreme Energieeffizienz auszeichnet, die so groß ist, dass sie die höchste definierte Wirkungsgradklasse IE5 noch übersteigt. Auch weitere Motoren in Baugrößen zwischen 63 und 160 werden hier, etwa 100 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt, produziert. Hinzukommt eine Statorfertigung, deren Herzstück, die Wickelei, hier in zwei Produktionslinien vollständig automatisch läuft.

Die Mitarbeitenden in Wiechlice sind bestens ausgebildet, die Fertigungsanlagen entsprechen den modernsten Anforderungen. „Mit der automatisierten Wickelei sind wir sehr weit vorne“, betont Niermann, „branchenweit ist das noch längst nicht allgemeiner Standard.“