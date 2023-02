Der IE5+ Synchronmotor ist ein Teil des patentierten Getriebemotors DuoDrive und wurde dort in ein einstufiges Stirnradgetriebe integriert. Über das System gerechnet erreicht der Getriebemotor mit bis zu 92 Prozent einen der höchsten Wirkungsgrade in dieser Leistungsklasse am Markt. „Je weniger Schnittstellen, desto höher der Systemwirkungsgrad“, erklärt dazu Jörg Niermann, Bereichsleiter Marketing bei NORD DRIVESYSTEMS. Die Integration in ein Gehäuse reduziert überdies den Bauraum und macht einige Verschleißteile überflüssig, was gleichzeitig den Wartungsaufwand senkt.

Auch die Antriebselektronik von NORD lässt sich perfekt an die Anforderungen des Maschinenbaus anpassen. Sowohl der Schaltschrankumrichter NORDAC PRO als auch der dezentrale Umrichter NORDAC ON/ON+ verfügen über eine integrierte Multi-Protokoll Ethernet-Schnittstelle und eine leistungsstarke PLC für antriebsnahe Funktionen. Diese kann die Daten angeschlossener Sensoren und Aktoren verarbeiten, Ablaufsteuerungen autark einleiten und die Antriebs- und Anwendungsdaten an den Leitstand übermitteln. Beide Produktfamilien erfüllen die Anforderungen der Wirkungsgradklasse IE2.