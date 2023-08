Apollo ist 172 cm groß und wiegt 72,5 kg. Das Unternehmen geht davon aus, dass er 25 kg heben kann und die austauschbare Batterie den Roboter 4 Stunden lang mit Strom versorgt. Obwohl noch keine Preise bekannt gegeben wurden, sagte Cardenas, dass Apollo ungefähr für den Preis eines Neuwagens erhältlich sein wird. Das Unternehmen strebt eine Markteinführung bis Ende 2024 an. Das strategische Design von Apollo wurde von argodesign entwickelt, das eine Form geschaffen hat, die ein Gleichgewicht zwischen Komplexität und Zugänglichkeit herstellt, die einfach zu bedienen ist und mit der man leicht arbeiten kann, und die unverwechselbar und wiedererkennbar ist.



Obwohl dies Apptroniks erster kommerzieller Humanoid ist, ist das Unternehmen kein Unbekannter im Bereich der zweibeinigen Fortbewegung und der Entwicklung von Humanoiden. Das Unternehmen wurde 2016 von CEO Jeff Cardenas, CTO Nick Paine und Berater Luis Sentis aus dem Human Centered Robotics Lab an der University of Texas in Austin gegründet. Apptronik hat auch eine kommerzielle humanoide Torso-Forschungsplattform namens Astra für Ende 2020 entwickelt.

Apollo repräsentiert den Höhepunkt von mehr als 13 Generationen elektrischer Antriebe, die von Apptronik entwickelt wurden. Cardenas ist stolz auf das Engineering der Plattform, da das neuartige Design des Linearaktuators in den Gelenken es dem Unternehmen ermöglicht, die Materialkosten zu senken und gleichzeitig die Komplexität zu reduzieren sowie die Zuverlässigkeit und Supportfähigkeit des Systems zu verbessern, sobald es im Einsatz ist.