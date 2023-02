Real-Time Ethernet : Hilscher schlägt die Brücke zu IO-Link Wireless

Hilscher hat sein IO-Link Wireless-Portfolio erweitert und bietet ab sofort die netFIELD Device IO-Link Wireless Bridge an. Die neue Bridge verbindet nahtlos alle IO-Link Class A Sensoren mit einem IO-Link Wireless Master Ihrer Wahl und bindet sie so in moderne Real-Time Ethernet Systeme ein.