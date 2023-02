Fünfzehn kleine Metallinserts in vier Varianten manuell in eine Spritzgussform einzulegen – das wäre zeitintensiv und fehleranfällig. Effizienter und präziser erledigt das eine von der ZELTWANGER Leaktesting & Automation GmbH („ZELTWANGER“) auf Kundenwunsch entwickelte Automatisierungslösung. Der Auftraggeber rüstet damit eine Spritzguss-Maschine von KraussMaffei nach.

Die filigranen Inserts mit einer Größe von circa 10 mm werden in Rütteltöpfen separiert und mit Förderbändern an den Aufnahmepunkt transportiert. Ein speziell für diesen Einsatzzweck von ZELTWANGER entwickelter Greifer nimmt alle 15 für den Prozess benötigten Teile gleichzeitig auf. Daraufhin werden sie mithilfe eines Industrieroboters von FANUC präzise in die Spritzgussform eingesetzt. So lässt sich eine kurze Taktzeit von weniger als einer Minute realisieren.

Als Plattform dient die Handlingzelle X-LOAD eco von ZELTWANGER. Das standardisierte, preiswerte System lässt sich flexibel konfigurieren und so an Kundenwünsche anpassen. Die von ZELTWANGER entwickelte Steuerung gestattet eine intuitive Bedienung, selbst ohne Roboterkenntnisse. Der hohe Automatisierungsgrad ermöglicht eine kurze Amortisationszeit und wirtschaftliche Prozesse.