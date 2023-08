Der V450-H-Scanner verfügt über die X-Mode-Dekodieralgorithmen von OMRON, die verlässliche Lesbarkeit von beschädigten, verzerrten oder schwierigen direkt markierten Codes bei Top-Dekodierraten gewährleisten. Dank der branchenweit besten „Out-of-Box“-Leistung ist für die meisten Anwendungen keine Einrichtung erforderlich, was die Anwendung deutlich erleichtert.

Bei komplexeren Anwendungen wird die Einrichtung des V450-H durch die WebLinkPC-Benutzeroberfläche zum Kinderspiel. Diese intuitive und benutzerfreundliche Oberfläche vereinfacht die Konfiguration selbst bei anspruchsvollen Scanaufgaben. Der V450-H ist mit einer IP65-versiegelten Ladestation ausgestattet, was nahtlose Datenübertragung und problemlosen Datenempfang via Bluetooth in einer Reichweite von bis zu 100 Metern ermöglicht. Der kabellose Scanner punktet zudem mit einer beeindruckenden Kapazität von über 50.000 Scans pro voller Ladung und verfügt über eine integrierte Batterieanzeige für verbesserte Betriebseffizienz.

Der neue Handheld-Scanner von OMRON wurde für den Einsatz in anspruchsvollen Industrieumgebungen entwickelt. Sein robustes Gehäuse übersteht Stürze aus 2,45 Metern Höhe und ist unempfindlich gegen zahlreiche Industrieflüssigkeiten und Chemikalien, darunter Motoröl und Bremsflüssigkeit. Die stabile Konstruktion garantiert Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Der OMRON V450-H Direct Part Mark Handheld eignet sich für zahlreiche Anwendungen in verschiedenen Branchen, darunter Fertigung, Logistik und Automobilindustrie.