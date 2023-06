Die Sicherheit vor Cyberangriffen ist zu einem wesentlichen Faktor bei Netzwerklösungen geworden. Westermo hat sich mit seiner umfangreichen Palette an Cybersecurity-Tools weltweit einen Namen gemacht. Diese verringern das Risiko und steigern die Widerstandsfähigkeit gegenüber Cyberangriffen wesentlich und können verwendet werden, um Netzwerke in Übereinstimmung mit der Industrienorm IEC 62443 aufzubauen, die technische Sicherheitsanforderungen für Datenkommunikationsnetzwerkkomponenten definiert.

Um für Anwendungen in der Schwerindustrie, der Schifffahrt oder im Schienenverkehr geeignet zu sein, wurde bei der Entwicklung der Lynx 3000-Serie zudem auf die Einhaltung einer Vielzahl von Industriestandards für den Einsatz in den rauesten Industrieumgebungen geachtet. Ob hohe elektromagnetische Störungen, extreme Temperaturen, Feuchtigkeit oder Vibrationen, das Ganzmetallgehäuse der Schutzart IP40, industrietaugliche Komponenten und ein hohes Maß an Isolierung zwischen den Schnittstellen verlängern die Lebensdauer und schaffen eine äußerst zuverlässige Lösung.