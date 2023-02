Der HB1-C ist als L- und I-förmige Ausführung erhältlich und kann sowohl vertikal als auch horizontal montiert und an die vorhandenen Sammelschienenanschlusspunkte angepasst werden. Zusätzlich können der Generatorleistungsschalter und der integrierter Trennschalter mit Erdungstrenner auf Generator- und/oder Transformatorseite geliefert werden, um noch mehr Flexibilität zu erreichen.

Dank dieser anpassbaren Merkmale eignet sich der HB1-C nicht nur für neue Anwendungen, sondern auch für Retrofit-Szenarien in Kraftwerken, in denen die Versorgungssicherheit von entscheidender Bedeutung und der Platz oft begrenzt ist. Der HB1-C wird auf der Enlit Europe vorgestellt, die vom 29. November bis 1. Dezember 2022 in Frankfurt stattfindet.

Da erneuerbare Energien und Kostensenkungen immer mehr in den Vordergrund rücken, sind zuverlässige Schutztechnologien von entscheidender Bedeutung. Generatorleistungsschalter sind wichtige Komponenten zur Verbesserung der Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit von Kraftwerken. Sie schützen nicht nur Geräte wie Generatoren und Transformatoren vor Überlast und Kurzschluss, sondern sorgen auch für hohe Verfügbarkeit, einfachere Betriebsabläufe und niedrigere Kosten.