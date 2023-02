Mit GEMÜ 1441 cPos-X erweitert GEMÜ sein Portfolio der Stellungs- und Prozessregler erstmals um einen Regler mit Zwei-Leiter-Technologie. Dies bringt vor allem in puncto vereinfachter Verdrahtung entscheidende Vorteile. Das Feldgerät versorgt sich über die Signalquelle und benötigt somit keine weitere Spannungsversorgung. Beim GEMÜ 1441 cPos-X stehen ein passives, analoges 4 – 20 mA Rückmeldesignal sowie digitale Ein- und Ausgangssignale zur Verfügung.

Der Stellungsregler GEMÜ 1441 cPos-X ist sowohl für einfachwirkende als auch doppeltwirkende pneumatische Prozessventile mit Linear- und Schwenkantrieben geeignet. Der integrierte Linear-Wegaufnehmer hat eine Länge von 75 mm. Alternativ ist eine externe Anbauweise verfügbar. Der elektrische Anschluss kann über M12-Steckverbinder oder über Kabeldurchführungen mit innenliegender Klemmleiste vorgenommen werden.

Speziell entwickelte App

Die Bedienung des neuen Stellungsreglers funktioniert mit einer speziell entwickelten App. Diese wird über Bluetooth Low Energy mit dem Gerät verbunden. Nach der Selbstinbetriebnahme mit bewährter SpeedAP-Funktion, kann in der App die Grundkonfiguration des Reglers spezifisch an die Regelungsaufgabe individuell und komfortabel angepasst werden. Zudem lassen sich Gerätestatus und Fehlermeldungen in Klartext anzeigen, wodurch die Fehlerdiagnose deutlich vereinfacht wird. Die wichtigsten Informationen zum Betriebsverhalten zeigt ein zusätzlich integriertes Statusdisplay im Stellungsregler. Die App ist sowohl für iOS als auch Android Betriebssysteme in den App Stores frei erhältlich.



Das integrierte Aktormodul zur Dosierung der Steuerluft erlaubt das präzise Positionieren der gewünschten Ventilposition. Gleichzeitig ist der Steuerluftverbrauch im ausgeregelten Zustand nahezu gleich null. So wird der Stellungsregler GEMÜ 1441 cPos-X den ökologischen Anforderungen ebenso gerecht wie den regelungstechnischen Erfordernissen.