TWIIST: Multifunktionale Messtechnik

Zuverlässige Überwachung und vorausschauende Wartung auf verschiedenen Ebenen – dafür steht die neue patentierte TWIIST-Technologie von GEFRAN. Die kontaktlose und somit verschleißfreie Anwendung revolutioniert die Rolle der Messtechnik in der Automatisierung und definiert die Funktion von Sensoren neu: Neben der Position können damit auch andere Prozessgrößen, z. B. Beschleunigung und Vibration, an einer Maschine erfasst und mit den Sensordaten in Verbindung gebracht werden. Der TWIIST ermöglicht ein zuverlässiges Condition-Monitoring, um den Betriebszustand des Sensors darzustellen, ebenso wie die Erfassung von Unregelmäßigkeiten im Arbeitsprozess der Maschine. Mit den intelligenten Positionssensoren, die sich als Ausführung in IP67 auch für besonders anspruchsvolle Umgebungen eignen, lassen sich auch kundenspezifische Anpassungen an die jeweilige Applikation vornehmen.

KHC mit CANopen-Ausgang: Kompakter Druckmessumformer

Hohe Messgenauigkeit, Temperaturstabilität und Beständigkeit gegenüber extremen Umgebungsbedingungen macht GEFRAN mit den neuen Drucksensoren der Baureihe KHC möglich. Sie verfügen über ein CANopen- oder J1939-Protokoll. Die Sensoren erfassen Druck und Temperatur mit einer hohen Abtastfrequenz von 1.000 S/s. Das Gehäuse besteht vollständig aus Edelstahl. Die Sensoren sind daher eine robuste und leistungsfähige Lösung für landwirtschaftliche Maschinen, Erdbewegungsmaschinen und Hebezeuge.

Sensoriklösungen für mobile Arbeitsmaschinen

Ob Weg-, Drehwinkel-, Neigung-, Druck- oder Kraft/Last-Erfassung – das GEFRAN-Sensorenprogramm für mobile Arbeitsmaschinen ist umfassend. Die präzisen Neigungssensoren GIB, GIG und GIT ermitteln die Neigung der Fahrzeugachse oder der Anbaugeräten. Die robusten Winkelsensoren GRA und GRN mit berührungsloser Hall-Technologie sind E1-zertifiziert und messen den Drehwinkel.Dank der hohen IP-Schutzart, elektromagnetischen Störfestigkeit und der MEMS-Technologie sind alle Sensoren schock- und vibrationsfest und somit für anspruchsvolle Anwendungen in der Mobilhydraulik geeignet.

GSH-Reihe: Innovation rund um lineare Messwertaufnehmer

Darüber hinaus nutzt GEFRAN die bauma für eine Premiere: Besucher dürfen gespannt sein auf eine Neuheit aus dem Produktbereich der linearen Messwertaufnehmer der GSH-Reihe mit berührungsloser Hall-Effekt-Messtechnik. Diese eignen sich für Anwendungen wie landwirtschaftliche Fahrzeuge, Erdbewegungsmaschinen und Hebezeuge.



„Ein Besuch auf unserem Messestand lohnt sich also auf jeden Fall. Das GEFRAN-Team steht für alle Informationen rund um Hochleistungssensoren für die Mobilhydraulik bereit und freut sich auf einen spannenden Austausch mit den Messebesuchern“, meint Torsten Fuchs, Geschäftsführer bei GEFRAN Deutschland.